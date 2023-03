Máxima kiest voor parels en grote hoed op tweede dag in Slowakije

Het programma van het koningspaar is weer bommetje vol. Allereerst besteden ze aandacht aan Internationale Vrouwendag. Zo spreken ze met Slowaakse jongeren over gelijkheid en emancipatie. Daarna vertrekt het koningspaar naar het Kasteel van Bratislava, gevolgd door een bezoek aan het Circular Business Forum ‘The future is now’. Op die laatste plek spreken ze met ondernemers over hun innovatieve ideeën.

Tweede dag in Slowakije

En dat is alleen nog maar het ochtendprogramma! De middag start met een regeringslunch met minister-president Eduard Heger. Daarna spreken ze in het LHBTIQ+ café Tepláreň met nabestaanden van de mensen, die vorig jaar omkwamen bij een aanslag voor dit café. ‘s Avonds biedt het koningspaar een concert van trompettist Eric Vloeimans met Juan Pablo Dobal, Oliver’s Cinema en Holland Baroque aan president Čaputová aan als dank voor de gastvrijheid. Dit vindt plaats in het Nationaal Theater.

Outfit van Máxima

Máxima toverde vanochtend een aantal bekende items uit haar koffer. Zo draagt ze vandaag een japon met draperie vanuit de taille, die ze vorig jaar tijdens de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs droeg. Net als gisteren kiest ze voor een hoed van Philip Treacy, alleen is het vandaag het exemplaar dat ze ook droeg tijdens de Nationale Dodenherdenking in 2022. In haar oren prijken parels, net als aan haar strikbroche met parelpendant. Deze broche werd in 2017 voor het eerst gespot.

Voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima is de tweede dag van het staatsbezoek aan Slowakije aangebroken. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Máxima trok hiervoor een aantal bekende items uit de kast. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

De koningin koos voor een japon die ze vorig jaar tijdens de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs droeg en een hoed die we kennen van de Nationale Dodenherdenking. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima werd op 17 mei 1971 als Máxima Zorreguieta geboren in het Argentijnse Buenos Aires. Toch werd ze door haar ouders heel anders genoemd! Je hoort het in deze video:

Bron: Modekoningin Máxima