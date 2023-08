Máxima komt kleurrijk voor de dag ondanks de regen

Máxima zet zich sinds jaar en dag in om mentale problemen uit de taboesfeer te halen. Daarom brengt ze woensdag een werkbezoek aan Rotterdam in het kader van het programma Herstel dichtbij – Samen voor mentale gezondheid. Dit programma is een gezamenlijk initiatief van het Oranje Fonds en Stichting MIND.

Psychisch herstel

Het programma ondersteunt initiatieven die ruimte bieden aan psychisch kwetsbare mensen om te werken aan hun eigen herstelproces. Op die manier kunnen zij de tijd nemen om langzaamaan weer mee te doen in de samenleving. Zo’n dertig organisaties participeren hieraan. Máxima vertelt tijdens het werkbezoek over het ontstaan van het programma in samenwerking met het Oranje Fonds en MIND. Ook spreekt ze deelnemers over hun ervaringen.

Kleurrijke outfit van Máxima

Volgens Máxima is het belangrijk om onze gevoelens met elkaar te delen en mentale problemen bespreekbaar te maken. Om dit zware onderwerp wat lucht te geven verschijnt de koningin in een kleurrijke outfit. Ze draagt een nieuwe, ruimvallende blouse in de kleuren roze, groen, blauw en geel. Deze combineert ze met een zalmroze pantalon en bijpassende hakken. De tas is overigens wel een geval apart. Het is een oranje exemplaar met een kikker (ja, je leest het goed) als hengsel. Tja, bijzonder kunnen we het wel noemen.

Koningin Máxima tijdens een werkbezoek in het kader van het programma Herstel dichtbij – Samen voor mentale gezondheid. Beeld Brunopress

Bron: Koninklijke agenda, Brunopress