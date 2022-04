Máxima krijgt respect voor haar torenhoge naaldhakken in Maastricht

Twitter is in rep en roer door de stiletto’s van koningin Máxima. Op het account van de koninklijke familie was vanmorgen al te zien dat Máxima, zoals nagenoeg altijd, hooggehakt aan de dag begon. En liefhebbers van hoge hakken weten dat dit in Maastricht geen makkelijke opgave is door de zogenaamde kinderkopjes in de straten.

Máxima op naaldhakken op Koningsdag 2022

“Ik heb vier jaar in Maastricht gewoond en ik vind het vooral knap hoe Máxima en de prinsessen op naaldhakken over die straten lopen”, is te lezen op Twitter. Een andere Twitteraar betuigt haar respect aan de koningin bij de gedachte aan de vele straten met kinderkopjes in de stad. Ondertussen lijkt het Máxima geen moeite te kosten om zich over de ongelijke stenen te bewegen.

Gianvito Rossi op de Maastrichtse kinderkopjes

Koningin Máxima zweert, net als veel andere royals, bij de pumps van Gianvito Rossi. Dit keer draagt ze de beige, suède variant, die mooi kleurt bij de cape van haar lievelingsontwerper Natan. De hakken van Máxima hebben een hoogte van maar liefst 10,5 centimeter. Inderdaad best een prestatie, als je het ons vraagt.

Voor wie het leuk vindt om dezelfde hakken als onze koningin te dragen, maar liever voor een klein prijsje: de pumps van Máxima zijn te vinden op Vinted.