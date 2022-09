Máxima lookalikes opgelet: je kunt de hoofdrol bemachtigen in een dramaserie over haar leven

De serie is gebaseerd op de bestseller Moederland: de jonge jaren van Máxima Zorreguieta van Marcia Luyten.

Levensverhaal Máxima

Het is de eerste keer dat in Nederland een dramaserie wordt gemaakt over het leven van onze koningin. De serie laat Máxima’s jonge jaren in Argentinië zien en vertelt een verhaal over ‘familiebanden, hoge verwachtingen en onvoorwaardelijke vriendschap’. Zo zien we hoe Máxima Buenos Aires verruilt voor Wall Street en de jetset in Manhattan, maar dat daarvoor wel eerst een persoonlijke strijd gestreden moet worden. Ook zien we hoe in 1999 een einde komt aan haar ‘vrije’ leven als de pers erachter komt dat ze de vriendin is van de Nederlandse kroonprins.

Wanneer te zien?

De casting van de serie wordt gedaan door de gerenommeerde castingdirector Maria Laura Berch. Als je dus de hoofdrol te pakken wil krijgen zal je indruk op haar moeten maken. Er zit ook een leuke reis aan de hoofdrol vast, want de opnames van de dramaserie vinden plaats in Argentinië, Spanje, New York en Nederland en gaan volgend jaar van start. De Videoland Original serie wordt eind 2023 op de streamingdienst verwacht.

Bron: RTL Boulevard