Ondanks de harde wind ziet koningin Máxima er weer verbluffend uit, dit keer in een knalrode capejurk van Natan. Ze moet haar bijpassende hoed wel eventjes vasthouden.

Máxima draagt Natan in Wenen

De clutch die Máxima bij zich heeft is een ontwerp van Sophie Habsburg. Een ontwerpster met koninklijke banden, ze is namelijk aartshertogin Sophie van Oostenrijk. Dat is vast geen toeval!

Koning Willem-Alexander lijkt met zijn stropdas te doen aan het welbekende flag dressing: je kleden naar de vlag van het land waar je op bezoek bent.

Staatsbezoek

Het koningspaar is in Oostenrijk op uitnodiging van bondspresident Alexander van der Bellen. De koning vloog er zelf naartoe. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken is ook mee. Nederland en Oostenrijk hebben een sterke band en dit staatsbezoek benadrukt dat. Het bezoek staat in het teken van duurzame mobiliteit, verbonden samenleving en culturele uitwisseling.

Planning

Vandaag beginnen de twee met een welkomsceremonie op de Hofburg in Wenen. ‘s Middags leggen ze een krans bij het Namenmonument in het Ostarrichipark voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Daarna volgt een rondleiding door het monument dat de slachtoffers van de Holocaust herdenkt. Ook staat een bezoek aan de burgemeester van Wenen en de vice-voorzitten van het parlement op de planning.

Staatsbanket

Vanavond gaan we waarschijnlijk foto’s zien van Máxima in een prachtige japon mét tiara. Er staat namelijk een staatsbanket op Slot Belvedere op de planning. De koning zal een tafelrede houden.

Máxima maakt verwaaide entree in knalrode jurk in Oostenrijk Beeld Brunopress/Patrick van Emst

