Máxima neemt afscheid van Aruba in jurk met bijzonder verhaal

Koningin Máxima, koning Willem-Alexander en prinses Amalia namen al dansend afscheid van Aruba. Ze werden uitgezwaaid onder begeleiding van een carnavals- en brassband en showden hun beste dansmoves. Máxima droeg voor de gelegenheid een zwarte bloemenjurk -en daar zit een mooi verhaal achter.

Dansende Máxima

Wie nog geen fan was van koningin Máxima, is dat zonder twijfel na het filmpje dat het Koningshuis deelt wel. Hoewel ook Willem-Alexander en Amalia te zien zijn, is het vooral Máxima die de show steelt. Ze laat haar Zuid-Amerikaanse roots zien en danst de sterren van de hemel. Onder de Instagram-post regent het dan ook positieve reacties. Niet alleen Nederlandse, maar ook Spaanstalige Instagram-gebruikers zijn onder de indruk van onze koningin.

Jurk met een verhaal

Haar dansmoves trekken de aandacht, maar ook de garderobe die Máxima op Aruba droeg zorgde voor positieve reacties. Zo hulde ze zich eerder in een stijlvolle wandeloutfit en viel ook haar kleurrijke kledingwissel op. Voor deze festivalavond trok ze een zwarte bloemenjurk met wijd uitlopende en asymmetrische rok aan. De jurk werd ontworpen door de Colombiaanse designer Johanna Ortiz en door Máxima gecombineerd met een riem met veren en zwarte pumps. Vooral het verhaal achter de jurk is bijzonder: Josine Droogendijk, de blogger achter Modekoningin Máxima, weet te vertellen dat Máxima de jurk eerder in 2019 in Sevilla droeg. Toen gooide ze ook de heupen los maar mochten de beelden niet gedeeld worden. Zou het een bewuste keuze zijn om de jurk nu opnieuw aan te trekken? We zullen er niet achter komen, maar dat de koningin haar liefde voor muziek nogmaals bewijst, is duidelijk.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) op 31 Jan 2023 om 22:51 PST

Bron: BrunoPress, ANP