Máxima recyclet een beige pak voor een werkbezoek aan het callcenter van Tijdelijk Noodfonds Energie

De koningin sprak met medewerkers van het fonds. Deze medewerkers staan mensen te woord die bellen voor hulp bij het betalen van hoge energierekeningen. Het Noodfonds is op 7 februari gelanceerd en is onder andere een initiatief van SchuldenlabNL, waar Máxima erevoorzitter van is.

Ook Máxima sprak met iemand die de hulplijn belde. Het betrof een 82-jarige vrouw. “Ik kan me voorstellen dat u het lastig vindt”, zei de koningin tegen haar. Ook sprak ze met een 58-jarige vrouw die al eerder door de hulplijn geholpen is.

Máxima droeg een compleet beige set: een pantalon met wijde pijpen en een top met plooien bij de halslijn. Ze droeg er opvallende gouden oorbellen bij. Het is een outfit van haar favoriete modehuis NATAN. De set is niet nieuw, ze droeg het al eerder tijdens de Conferentie voor Mental Health and Psychosocial Support in oktober 2019.

Koningin Máxima was donderdagochtend te gast bij het Klantcontactcentrum Tijdelijk Noodfonds Energie in Den Haag. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Bron: Modekoningin Máxima