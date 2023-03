Máxima’s favoriete modehuis Natan bestaat 40 jaar: dit zijn haar mooiste looks

‘Couturier van de koninginnen’, wordt Vermeulen ook wel genoemd. De Belg heeft namelijk een indrukwekkend klantenbestand. Niet alleen Máxima loopt weg met zijn ontwerpen, ook andere Europese royals worden er graag in gezien. Zo ontwierp hij in 1999 de trouwjurk van de Belgische koningin Mathilde.

Couturier, geen ontwerper

Een ontwerper vindt Vermeulen zichzelf niet. “Ik ben een couturier, geen ontwerper. Een couturier is met zijn creaties net iets meer gericht op de wensen van de klant”, zei hij tegen Belgische krant De Tijd. En dan te bedenken dat Vermeulen van origine eigenlijk niks met kleding deed.

Gouden greep

Hij werkte namelijk als decorateur en huurde in 1983 een ruimte in hetzelfde pand als Maison de Couture Paul Natan, zoals het modehuis vanaf de oprichting in 1930 heette. Toen dat modehuis failliet ging, zag Vermeulen zijn kans schoon. Hij huurde het hele pand — in eerste instantie voor zijn eigen werk. De klanten van originele oprichter Paul Natan bleven echter komen en Vermeulen besloot zijn passie voor mode te volgen. Onder de naam Natan blies hij het modehuis nieuw leven in. Een gouden greep, want kort daarna creëerde hij een collectie voor een liefdadigheidsavond met koningin Paola van België als eregast. Vanaf toen had Natan de aandacht van de koninklijke elite.

Favoriet van onze koningin: Máxima in Natan

Behalve de koningshuizen van België, Zweden en Luxemburg, dragen ook de Oranjes graag Natan. Als verloofde van Willem-Alexander werd Máxima in 2001 al gespot in couture van Natan en door de jaren heen is ze trouwe klant gebleven. Dit zijn haar vijf mooiste looks van de afgelopen jaren:

1. Poederkleurige jurk met kristallen lovertjes

Een memorabel moment vraagt om een memorabele look. Tijdens de troonwisseling op 30 april 2013 verscheen Máxima op het balkon van het paleis op de Dam in een korte, luchtige jurk van poederkleurige zijde met kristallen lovertjes.

Máxima en Beatrix tijdens de inhuldiging in 2013 Beeld WireImage

2. Rood, wit, bloem

Prinsjesdag geldt als één van de jaarlijkse hoogtepunten als het om outfits van onze koningin gaat. In 2021 droeg ze een enkellange lichtblauwe zijden rok met print, een oranjerode top met boothals en driekwartmouw en bijpassende handschoenen, hoed en schoenen van Natan.

Máxima tijdens Prinsjesdag in 2021 Beeld Brunopress/Patrick van Emst

3. Oranje powerhouse

We houden ervan: Máxima in een power suit. En dan vooral dit elegante ontwerp in de kleur des vaderlands. Máxima droeg 'm tijdens een bezoek aan Utrecht in 2021.

Máxima in een oranje pak van Natan in 2021 Beeld Brunopress/Patrick van Emst

4. Rozige verschijning

Tijdens Koningsdag 2022 in Maastricht koos Máxima voor een roze jurk van Natan. Om haar pols schittert een bijzonder erfstuk, namelijk een collier van rozenkwarts dat van koningin Juliana is geweest. Ze draagt het als armband.

Máxima bezoekt Maastricht tijdens Koningsdag 2022 Beeld Brunopress/Patrick van Emst

5. Zonnige uitstraling

Ook tijdens Koningsdag 2021 is Máxima een zonnige verschijning, dit keer in opvallend okergeel met rok en top van Natan.

Máxima in Natan tijdens Koningsdag 2021 Beeld Brunopress/Mischa Schoemaker

Kijktip

Nog niet uitgekeken op de couture van Natan? Het Modemuseum van Antwerpen (MoMu) en de Deutsche Bank maakten een prachtige documentaire over het modehuis, waarin we mogen meegluren met de ontwerpers in het atelier tijdens het maken van een jurk.

Bron: De Tijd, HLN, Natan.be