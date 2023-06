Máxima schittert in feestelijke en tegelijkertijd chique beige outfit

Tijdens de opening van het nieuwe hoofdkantoor van Qredits in Almelo schittert koningin Máxima in een tweedelige jurk met pailletten van haar favoriete modemerk Natan. De beige tint van de jurk neigt iets naar roze, wat geweldig matcht met de cocktailhoed van Fabienne Delvinge die we vaker voorbij zagen komen.

Gek van beige

Máxima is gek op beige en wordt dan ook vaak gespot in beige ensembles. Om de kleur niet eentonig en oubollig te doen ogen, past de koningin allerlei trucjes toe. Zo laat ze de kleur spreken door het altijd bij één heldere tint te houden, draagt ze enkel items van goede kwaliteit en mooie stoffen en kiest ze altijd de juiste tint bij haar huidskleur.

Koninklijke outfits moeten vooral niet te druk zijn, en dat snapt onze koningin maar al te goed. De cocktailhoed die ze in Almelo draagt, zorgt voor een klassiek en rustig effect in combinatie met de glitterjurk. Ook haar schoenen en tasje houdt Máxima zo basic mogelijk. Het resultaat is vrolijk en uitbundig, maar tegelijkertijd verfijnd.

De jurk is van Natan, het hoedje van Fabienne Delvinge. Beeld BrunoPress/Patrick van Emst

Bron: Modekoninginmaxima.nl