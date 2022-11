Máxima schrijft troostende brief aan jongeren: “Je bent niet alleen”

Máxima weet waar ze over praat. Ze is erevoorzitter en mede-initiatiefnemer van MIND Us, een stichting die wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid. Ook op persoonlijk vlak heeft de koningin het een en ander meegemaakt. Haar jongste zus Inés leed aan depressies en maakte in 2018 op 33-jarige leeftijd een einde aan haar leven.

Hoge prestatiedruk

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de mentale gezondheid van jongeren de laatste jaren achteruit gaat. “Jonge mensen ervaren een steeds hogere druk om te presteren. Faalangst, stress, depressieve klachten en zelfs suïcide; ze nemen helaas toe”, schrijft Máxima. “En zorgen over (studie)schulden, woningnood of de klimaatcrisis maken het voor veel jongeren lastig om hoopvol te zijn over de toekomst.”

Praten over gevoelens

Máxima adviseert jongeren om te praten over hun gevoelens. Zeker wanneer je niet lekker in je vel zit. “Dat helpt écht. Deel je gevoelens met vrienden, je ouders of andere vertrouwde mensen die dicht bij je staan.” Het is volgens de koningin belangrijk om te laten wanneer het goed met je gaat, maar ook wanneer het niet goed gaat. “Want je bent niet alleen. Niet elke dag hoeft een tien te zijn. Niet alles wat je doet hoeft te lukken. Je hoeft niet altijd vrolijk te zijn. Soms is een dag gewoon minder leuk. Soms komt je verwachting niet uit. En dat is niet erg. Dat hebben we allemaal. Het leven gaat immers nooit in een rechte lijn.”

Ouders, leraren en rolmodellen

In de brief neemt Máxima ook een moment voor volwassenen. Ze roept ouders, leraren, trainers, coaches en rolmodellen op om een goed voorbeeld te zijn door eerlijk te praten over eigen gevoelens. “Help onze jongeren goed op weg. Vorm samen een steunnetwerk en help jongeren te leren omgaan met tegenslag, verdriet en stress. Ongetwijfeld kunt u zelf ook weer leren van hen. We moeten eerlijk naar onszelf durven kijken en elkaar helpen de balans in het leven te vinden.”

Hart onder de riem

Aan het einde van haar brief steekt ze alle jongeren een hart onder de riem. “Jullie verdienen onze onvoorwaardelijke steun en hulp om mentaal gezond te blijven. Dat begint heel simpel met een luisterend oor en een eerlijk gesprek.”

Wil je praten over zelfdoding of wil je hulp op dit gebied? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl. Je kunt ook bellen naar 113 bellen of 0800-0113.

Bron: AD