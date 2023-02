Máxima twee keer in het wit op Sint Maarten

Het drietal vloog naar Sint Maarten en werd daar welkom geheten door de gouverneur. Er stond gelijk een drukke dag op het programma. Zo gingen ze onder andere naar de hulp- en rampenbestrijdingsdiensten van het eiland, het SXM Medical Center, een lunch met de ministerraad, de muurschilderingenroute Color Me SXM in Philipsburg en een concert op de Boardwalk van Philipsburg.

Broekpak van Massimo Dutti

Bij aankomst droeg Máxima een gloednieuw broekpak van Massimo Dutti. Ze ging voor deels transparante pumps van haar favoriete schoenenmerk Gianvito Rossi, die ze ook in het zwart in haar kast heeft. Op haar hoofd droeg ze een handgemaakte lauwerkrans van Fabienne Delvigne.

Kledingwissel

Tussendoor was er tijd voor een kledingwissel. Niet alleen werd er een andere look aangetrokken, ook het kapsel werd opgestoken en er werden bijzondere juwelen omgehangen.

Set van Natan

De koningin droeg een witte top zonder mouwen van haar favoriete modehuis Natan. Eronder droeg ze een donkerblauwe pantalon, eveneens van Natan. Dit is geen nieuwe outfit, Máxima droeg de set ook al in Amerika in 2022. Ze ging voor opvallende oorhangers met bijpassende broche en had een donkerblauwe clutch in de hand. Welke look is jouw favoriet?

Bron: Modekoningin Máxima