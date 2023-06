Máxima verschijnt in een ‘oude’ avondjurk bij het galadiner

Máxima verscheen woensdag in een avondjurk die ze al meerdere keren (maar wel op verschillende manieren) heeft gedragen.

Chique diner

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvingen woensdagavond het Corps Diplomatique voor een galadiner in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Dit diner vindt jaarlijks plaats om de internationale relaties te onderhouden en te versterken en Nederlandse en buitenlandse vertegenwoordigers op thema’s te verbinden. Dit jaar was het thema van de avond wetenschap.

Goud met pailletten

Voor deze mooie gelegenheid toverde Máxima een van haar favoriete gala-outfits uit de kast. De avondjurk bestaat uit een top en een rok, gemaakt van goudkleurig zijde satijn met daarop blauw kant met glinsterende pailletten. Het is een ontwerp van Claes Iversen. De rok droeg Máxima voor het eerst op Prinsjesdag 2016. Toen combineerde ze ‘m met een blauwe blouse. In 2017 schitterde ze ook in deze rok tijdens een koninklijke verjaardag in Oslo. Bij deze gelegenheid droeg ze ‘m in combinatie met een kanten top.

Tijdloze outfit

Op 14 september haalde ze de rok voor de derde keer tevoorschijn. Tijdens een diner met de Raad van State droeg ze de gouden rok opnieuw in combinatie met een donkerblauwe blouse. Niet drie maar vier keer is scheepsrecht zal Máxima gedacht hebben. En groot gelijk heeft ze, want het is echt een tijdloze outfit.

Máxima in felle kleuren

Het is een drukke week voor Máxima. Eerder deze week straalde ze ondanks de hitte in een kleurrijke maxirok. Nee, onze koningin is niet bang voor een beetje kleur. Felle kleuren staan haar altijd prachtig, maar één kleur springt er echt uit. Woensdag haalde ze een azuurblauwe jurk uit de kast die haar werkelijk fantastisch staat.

Koning Willem-Alexander gaf een speech tijdens het galadiner met het Corps Diplomatique in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Beeld BrunoPress

Koningin Máxima en koning Willem-Alexander ontvingen woensdagavond het Corps Diplomatique voor het galadiner in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Beeld BrunoPress

Koningin Máxima na het galadiner met het Corps Diplomatique in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Beeld BrunoPress

Koningin Máxima en koning Willem-Alexander op een koninklijke verjaardag in Oslo in 2017. Beeld Getty Images