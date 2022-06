Máxima vliegt stijlvol van hot naar her – letterlijk!

Niet alleen het pleps heeft blijkbaar last van vertraagde en geannuleerde vluchten. Ook de KLM-kist waarmee Máxima vanuit Buenos Aires zou terugvliegen naar Nederland bleef vanwege dichte mist aan de grond staan. En zo gebeurde het dat ze op een nachtvlucht werd gezet (die overigens drie uur was vertraagd) en zich nog nét op tijd naar de opening van het Majoor Bosshardthuis kon haasten.

Schitterend ensemble

Eenmaal bij het Majoor Bosshardthuis aangekomen bleek Máxima – vers uit het vliegtuig – niets aan stijl te hebben ingeleverd. Ze droeg een kanten roze japon van Elie Saab, met daar overheen een klassieke Burberry-trenchcoat. Hoewel het geen nieuw ensemble is (we zagen de jurk eerder tijdens een huwelijk in Londen, het staatsbezoek aan Portugal en de G20-top), staat-ie haar weer schitterend. Ze combineerde het geheel met een bruine clutch van Natan, pumps van Gianvito Rossi en een in het oog springende parelketting. Oordeel zelf:

AMSTERDAM, 08-06-2022, Majoor Bosshardthuis Koningin Maxima tijdens de opening in Amsterdam van het Majoor Bosshardthuis van het Leger des Heils. Het historische huis aan de Oudezijds Voorburgwal was het woonhuis van majoor Bosshardt, waar zij kwetsbare mensen opving uit de binnenstad van Amsterdam. FOTO: Brunopress/Patrick van EmstQueen Maxima during the opening in Amsterdam of the Major Bosshardthuis of the Salvation Army. The historic house on Oudezijds Voorburgwal was the residence of Major Bosshardt, where she received vulnerable people from the center of Amsterdam. Beeld Brunopress

Leger des Heils

Reden van Máxima’s aanwezigheid bij het Majoor Bosshardthuis is een bijeenkomst over het leven van majoor Alida Bosshardt, die bekendheid verwierf door haar werk voor het Leger des Heils. Máxima opende het huis door een wassen beeld van de majoor te onthullen.

