Máxima maakte gister samen met haar schoonmoeder, prinses Beatrix, haar opwachting bij een concert van het Koninklijk Concertgebouworkest. En zoals we natuurlijk van haar gewend zijn, deed ze dat in stijl.

Eyecatcher

Qua kleuren hield ze het deze keer erg rustig: ze was gekleed in een zwarte top en een zwarte pantalon met pailletten. Om de outfit toch nog een beetje jeu te geven droeg ze een prachtige broche in een kronkelende lijn, bezet met zilveren diamantjes. De broche is van de Zara en kost slechts 12,90 euro. Helaas is die momenteel uitverkocht in de webshop van de Zara, maar het zou zomaar kunnen dat de voorraad binnenkort weer wordt aangevuld. Of je kunt natuurlijk gewoon een kijkje nemen in één van de winkels, grote kans dat de broche daar nog gewoon ligt!

Met déze betaalbare broche van Máxima steel je de show tijdens de feestdagen Beeld ANP / ANP

Bron: Máxima de modekoningin