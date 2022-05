Helaas is het geen nieuwe foto, maar een kiekje dat we al kennen.

Máxima is jarig

Het gaat namelijk om een officieel portret van koningin Máxima, dat al in 2020 door de Rijksvoorlichtingsdienst werd vrijgegeven. “Koningin Máxima viert vandaag haar 51ste verjaardag. #verjaardag #gefeliciteerd #birthday #koningin #KoninginMáxima”, staat bij de foto op Instagram geschreven.

Officieel portret

De foto werd in januari 2020 gemaakt in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Dit paleis wordt gebruikt als ontvangstpaleis en er worden regelmatig tentoonstellingen georganiseerd.

Japon van Natan

Op de foto draagt Máxima een donkerblauwe japon van brokaat van haar favoriete modehuis Natan. Máxima droeg deze outfit ook naar de nieuwjaarsreceptie van 2020, dus naar alle waarschijnlijkheid is de foto toen genomen. De foto werd gemaakt door fotograaf Martijn Beekma. Er werden destijds ook nieuwe portretten van koning Willem-Alexander, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven naar buiten gebracht.

Verjaardagsplannen

Of Máxima vandaag wilde plannen heeft? Dat wil de RVD niet zeggen. Alles wijst erop dat het een gewone dinsdag wordt voor de koningin. Toen ze vorig jaar 50 werd, zag haar verjaardag er nog heel anders uit.

50e verjaardag

De coronamaatregelen gooiden roet in het eten waardoor een groot feest niet door kon gaan. Wel werd de koningin flink in het zonnetje gezet. Er werd een verjaardagsconcert voor haar gegeven in Koninklijk Theater Carré. Ze gaf een televisie-interview aan Matthijs van Nieuwkerk en er werden meerdere boeken en documentaires over haar uitgebracht. Nu is het veel stiller rondom haar verjaardag en zal ze het waarschijnlijk in privésfeer en achter gesloten deuren vieren.

Dat Máxima muzikaal is aangelegd, wisten we al. En dat blijkt in de familie te zitten: haar broer blijkt een heuse rockstar te zijn. Kijk maar eens:

Bron: Instagram