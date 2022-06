Moet je zien: koningin Máxima maakt een parachutesprong

Dat wil je even zien!

Koningin Máxima maakt parachutesprong

De school die koningin Máxima vandaag bezocht, verzorgt sinds 2008 alle parachuteopleidingen binnen de krijgsmacht. Er worden 800 tot 1000 militairen per jaar opgeleid. Dat wilde onze koningin wel even met haar eigen ogen zien.

Bezoek aan de school

Het bezoek van de koningin begon rustig. Ze kreeg een briefing over de verantwoordelijkheden van de school. Ze sprak met militairen over hun opleiding en met instructeurs over hun werk en missies.

Rondleiding en demonstratie

Máxima kreeg een rondleiding door de trainingshal en mocht het materiaal bekijken. Toen werd het al iets spannender: ze kreeg namelijk een instructie over de vrije val en de automatische opening en het droppen van ladingen aan een parachute vanuit een transportvliegtuig. Daarna volgde een demonstratie van het parachutevouwen bij de springtoren.

Spannend moment

Zou ze op dat moment al klamme handjes hebben gehad? Er volgde namelijk iets heel spannends. De koningin ging zelf een tandemsprong maken. Wel onder begeleiding natuurlijk. En dat op de dag dat Tim Hofman een BOOS-aflevering over de band tussen defensie en het koningshuis bekendmaakt.

Tandemsprong

Bij een tandemsprong wordt de passagier aan een opgeleide parachutist vastgemaakt om samen te springen en te landen. Tijdens missies worden op die manier bijvoorbeeld artsen of tolken, die geen ervaring hebben met parachutespringen, meegenomen.

Wil je zien

Dit keer was de beurt aan koningin Máxima. Ze werd vastgemaakt aan een ervaren parachutist en samen maakten ze een tandemsprong. Hoe stoer is dat! Het waren vooral koning Willem-Alexander en prinsessen Amalia, Alexia en Ariane die het spannend vonden dat Máxima dit ging doen.

Reactie van Máxima

Nadat Máxima geland was, vertelde ze aan omstanders: “Ze vonden het wel spannend dat ik het deed. Ze zeiden: ‘Weet je het zeker, mammie?’” Zelf was ze voor haar sprong ook behoorlijk zenuwachtig: “Ik moest echt tegen mezelf zeggen: je moet nog ademhalen”, aldus de koningin. “Het was heel spannend. En natuurlijk word je zenuwachtiger naarmate het moment nadert.” Uiteindelijk sprong ze ‘vol vertrouwen’. De sprong zelf beschrijft ze vooral als ‘snel’.

Moet je zien: koningin Máxima heeft een parachutesprong gemaakt Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Bron: Koninklijkhuis.nl