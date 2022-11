Mooie beelden: koningin Máxima geëmotioneerd door gesprek met voormalig vluchteling

Namens Connect by Music - een Nederlandse organisatie die actief is op de vele Griekse vluchtelinglocaties - gaven deze vluchtelingenkinderen het concert. Zo werd onder andere het Argentijnse lied Todo cambia van Mercedes Sosa gespeeld, een bekend nummer voor de koningin, dat haar erg raakte.

Máxima geëmotioneerd

Het concert vond plaats in een evenementenzaal van een openbaar schoolgebouw in Athene. Er werd Griekse, Arabische, Nederlandse en Argentijnse muziek gespeeld. Na het optreden bedankte het koningspaar de kinderen en de orkestleiding en gingen ze in gesprek.

Heftige verhalen

Zo werd Máxima geraakt door het verhaal van een muziekleraar die als voormalig vluchteling nu vluchtelingkinderen muziekles geeft. Ook de 17-jarige Awezan maakte indruk. Zij vroeg de koningin namelijk om een persoonlijk gesprek.

Meisje in tranen

Ze wilde graag privé met de koningin praten, maar Máxima liet weten dat dit nu helaas niet mogelijk was. Koning Willem-Alexander liep vervolgens naar een ambassadeur, die zei ‘er achteraan te gaan’. Even later werd Awezan door ambassademedewerkers te woord gestaan. In tranen liet ze weten: “Ik had zo graag aan de koningin willen vertellen over mijn leven. Al vijf jaar lang woon ik hier tussen andere vluchtelingen, er verandert niets. Eigenlijk heb ik nog steeds geen leven.”

