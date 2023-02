Musthave: koningin Máxima draagt dé zomerjurk die we allemaal willen hebben Beeld ANP

De Oranjes

Musthave: koningin Máxima draagt dé zomerjurk die we allemaal willen hebben

Koningin Máxima (51) lijkt ‘save the best for last’ wel érg letterlijk te nemen. Tijdens een bezoekje aan het eiland Saba weet ze vandaag de show te stelen in een prachtige zomerjurk die ons hart sneller doet kloppen. De grote vraag is dan ook: waar is de jurk van én hoe duur is ‘ie?