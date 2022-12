Net zo’n mooie blos als koningin Máxima? Déze blush draagt ze Beeld Getty Images

Van haar outfit en kapsel tot aan haar make-up: koningin Máxima ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Nu zijn de meeste van haar outfits iets te duur voor ons, maar de make-up producten die ze gebruikt liggen wat meer binnen handbereik. We weten al welke lipstick ze het liefst draagt en nu weten we ook welke blush haar favoriet is!