Om déze reden kijkt hondje Mambo zo verliefd naar Máxima op de Koningsdagfoto

Prinses Amalia staat op de foto in een fantastisch roze pak en haar favoriete clutch van Jacquemus met in haar armen het gezinshondje Mambo.

Hondje Mambo steelt de show op koningsdag

Mambo is niet de eerste hond van het koninklijk gezin. Koning Willem-Alexander had vroeger meerdere honden thuis, en is inmiddels zelf ook het baasje van meerdere viervoeters. Tot nu toe waren dit altijd Labradors. Drie om precies te zijn, met de namen Luna, Nala en Skippe. Op het officiële Instagram-account van het koninklijk huis werd Mambo geïntroduceerd aan het grote publiek. ‘Vandaag is het Dierendag! Maak kennis met Mambo, het nieuwste lid van het Koninklijk gezin!’, aldus het bijschrift van de foto.

Mambo is Máxima’s emptynesthondje

Koningin Máxima kreeg Mambo als emptynesthondje, vertelde prinses Amalia aan Claudia de Breij tijdens de gesprekken ter voorbereiding van het boek dat verscheen op haar 18e verjaardag. “We hebben de labradors natuurlijk al, maar deze is nieuw”, vertelt prinses Amalia aan Claudia de Breij terwijl ze het hondje knuffelt. “Mambo is eigenlijk voor mama, omdat Alexia en ik het huis uit gaan.”

Dat Máxima de labradoodle meteen in haar hart sloot, was duidelijk te zien in januari 2022, toen Mambo de show stal tijdens een belangrijke Zoom-meeting van zijn bazinnetje. De koninklijke viervoeter was blijkbaar niet onder de indruk van de belangrijke afspraak met het Expertise Center Education Care op Saba, de winnaar van Appeltje van Oranje 2021.

Máxima’s hondje Mambo bemoeit zich met het gesprek.



Koningin Máxima ‘bezocht’ Expertise Center Education Care op Saba, winnaar Appeltje van Oranje 2021. Ze sprak ook met kinderen die open vertelden over hun ervaringen met het project Ways of Wellneing voor kwetsbare scholieren. pic.twitter.com/RGng232d3L — Rick Evers (@RickEversRoyal) 13 januari 2022

Máxima laat Mambo gewoon zelf uit

Dat Máxima Mambo’s verzorging niet overlaat aan het personeel, liet ze zien tijdens een heerlijk spontane selfie waarin ze samen een rondje wandelden.

Al met al wordt duidelijk hoe close koningin Máxima en hondje Mambo zijn. De twee zijn onafscheidelijk. Geen wonder dus, dat hij zo verliefd naar haar kijkt op de officiële foto die op Koningsdag 2023 werd gepubliceerd.