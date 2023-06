Ondanks de hitte straalt koningin Máxima in kleurrijke maxirok

Om toch een zomerse touch aan haar outfit te geven, draagt de koningin een kleurrijke maxirok.

In aanloop naar Burendag

Koningin Máxima brengt in kader van Burendag (23 september) een bezoek aan een buurthuis. Burendag wordt elk jaar georganiseerd door het Oranje Fonds en Douwe Egberts en vanaf 12 juni kunnen alle buurten in Nederland zich hiervoor aanmelden. Het doel van deze speciale dag is het contact tussen buren vieren én bevorderen.

Máxima is beschermvrouw van het Oranje Fonds en gaat vandaag in gesprek met organisatoren over het belang van deze dag. Ook spreekt ze met mensen die betrokken zijn bij het buurthuis in Den Haag.

Kleurrijke en luchtige outfit voor Máxima

Modekoninginmaxima.nl meldt dat de koningin voor deze mooie gelegenheid de luchtige maxirok van het Italiaanse merk Etro, bekend om zijn paisleyprints, uit haar kast heeft getoverd. Deze rok droeg Máxima eerder dit jaar al tijdens een werkbezoek aan Marokko. De bijbehorende top heeft ze dit keer thuisgelaten en vervangen door een klassieke crèmekleurige blouse. Ze maakt haar outfit af met een paar suède sandalen met hak en bijpassende clutch.

Koningin Maxima tijdens een bezoek aan een buurthuis in Den Haag. Beeld BrunoPress

Bron: Modekoningin Máxima