Oogverblindend: Máxima in paillettenjurk tijdens concertavond in Slowakije

Vandaag is de laatste dag van het staatsbezoek aan Slowakije. Gisteravond hadden koning Willem-Alexander en koningin Máxima nog even een avondje uit! Het was tijd voor de contraprestatie.

Contraprestatie aan Slowakije

De contraprestatie is vaste prik als de Oranjes op staatsbezoek zijn. Als dank voor de gastvrijheid bood het koningspaar traditiegetrouw een concert aan. Het concert vond plaats in het Nationaal Theater. Het gezelschap luisterde naar muziek van trompettist Eric Vloeimans met Juan Pablo Dobal, Oliver’s Cinema en Holland Baroque.

Máxima in ontwerp van Claes Iversen

Het koningspaar ging voor de gelegenheid op chic! Koning Willem-Alexander trok een smoking uit de kast. Maar sorry, Wim-Lex, alle ogen waren toch echt gericht op Máxima. Zij zag er oogverblindend uit in een paillettenjurk van Claes Iversen. De jurk is niet nieuw. Máxima droeg ‘m in mei 2018 al eens, net als tijdens het Koningsdagconcert in 2019.

Gisteravond stond de contraprestatie aan Slowakije op het programma. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

In het Nationaal Theater luisterde het gezelschap naar een concert. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Máxima koos voor een paillettenjurk van Claes Iversen. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima werd op 17 mei 1971 als Máxima Zorreguieta geboren in het Argentijnse Buenos Aires. Toch werd ze door haar ouders heel anders genoemd. Je hoort het in deze video:

Bron: Modekoningin Máxima