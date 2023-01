Opvallend: Máxima gesluierd bij de uitvaart van koning Constantijn

Het is een outfit zoals we ’m niet vaak zien bij onze koningin, maar eerlijk is eerlijk: ze kan het hebben.

Bekende mantel

Hoewel mode op een droevige gelegenheid als een uitvaart niet de boventoon voert, valt wel op dat Máxima er wederom uitziet om door een ringetje te halen, zonder daarbij al te erg op te vallen. Volgens ’s lands bekendste ‘Máxima-expert’ en royalty vlogger, Josine Droogendijk, koos de vrouw van Wim-Lex voor een mantel die ze ook droeg tijdens de Nationale Dodenherdenking van 2012 en 2016.

Om haar hoofd draagt ze een elegante, bescheiden sluier, die aan de voorkant nog wat ruimte voor haar kenmerkende blonde lokken overlaat.

Ook de koning en zijn moeder gaan gekleed in stemmig zwart: hij in een net zwart pak, Beatrix in een mantelpakje, dat ze aftopt met een ronde hoed in dezelfde kleur.

Gesluierde Máxima bij uitvaart Griekse koning Constantijn. Beeld ANP / EPA

Gesluierde Máxima bij uitvaart Griekse koning Constantijn. Beeld ANP / AFP

Hartelijke ontvangst

Alle drie werden ze bij hun aankomst in Griekenland warm onthaald door de zoon van Constantijn, prins Pavlos.

Lang kunnen de Nederlandse royals helaas niet blijven. Kort na de uitvaart zullen ze namelijk acte de présence moeten geven bij de traditionele nieuwjaarsontvangsten. Zoals elk jaar worden die gehouden in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. Het koningspaar en prinses Beatrix ontvangen daar allerlei politici, bestuurders en vertegenwoordigers van de Nederlandse samenleving.

Klaar met koningen

Naast een droevige dag is het vandaag ook een opmerkelijke. Met het overlijden van de 82-jarige Constantijn neemt Griekenland afscheid van de laatste koning ooit. Oorspronkelijk werd Constantijn geboren als prins van zowel Griekenland als Denemarken. Toen in 1974 de monarchie in Griekenland werd afgeschaft, en de Derde Helleense Republiek werd uitgeroepen, betekende dat ook het einde van zijn koninklijke heerschappij over het land. Sindsdien is Griekenland een republiek.

