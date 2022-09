Prachtig! Koningin Máxima kiest voor koningsdagjurk in California

Herken jij ‘m al?

Máxima in San Fransisco

Om haar werkbezoek goed te beginnen, start de koningin in The Castro. Dit is een beroemde wijk in San Francisco die symbool staat voor de homocultuur. Daar spreekt Máxima met mensen die zich inzetten voor gelijke rechten voor de LHBTI+-gemeenschap. Voor deze bijzondere gelegenheid kiest Máxima, heel toepasselijk, voor een knalroze jurk van crêpe zijde van haar favoriete modehuis Natan. Nee, de keuze voor een felroze jurk is vast geen toeval. Ze maakt haar outfit compleet met oudroze suède pumps en een lichtroze clutch.

Koningsdagjurk

Deze prachtige jurk met cape op de schouders zal je vast bekend voorkomen, want deze droeg de koningin dit jaar nog op Koningsdag. Toen combineerde ze ‘m met een lange beige cape. Nu maar hopen dat het in San Francisco niet te hard waait, anders zorgt Máxima’s jurk opnieuw voor een hilarisch tafereel (net als op Koningsdag).

Koningin Maxima met burgemeester London Breed in de International Room van het gemeentehuis (City Hall). Beeld ANP

Koningin Maxima bezoekt het GLBT Historical Society Museum, in het hart van de LHBTI+-gemeenschap in San Francisco. Beeld ANP

Koningin Maxima bezoekt het GLBT Historical Society Museum, in het hart van de LHBTI+-gemeenschap in San Francisco. Beeld ANP

Koningin Maxima en koning Willem-Alexander tijdens Koningsdag in Maastricht in april 2022. Beeld ANP

Bron: Instagram