Rood, roder, roodst: Máxima recyclet één van haar favoriete outfits tijdens werkbezoek Beeld ANP / ANP

De Oranjes

Rood, roder, roodst: Máxima recyclet één van haar favoriete outfits tijdens werkbezoek

Als er iemand een uitgebreide garderobe heeft, dan is het onze eigen koningin wel. Toch draagt ze ook regelmatig ‘oude’ outfits. Zoals woensdag, toen ze tijdens een werkbezoek aan het bedrijf Maan Group in Raalte in een outfit verscheen die ze al meerdere keren aan heeft gehad.