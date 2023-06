Royalliefhebbers opgelet: je kunt in de toekomst in de trein zitten met koning Willem-Alexander en koningin Máxima

De koninklijke trein is ‘aan het einde van haar levensduur’ en wordt daarom uit gebruik gehaald.

Geen nieuwe koninklijke trein

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) en de NS zijn er geen plannen voor een opvolging van de koninklijke trein. “Per reis zal in de toekomst een afweging worden gemaakt of het koningspaar per reguliere trein zal reizen”, zo legt een woordvoerder van de RVD uit. “Dat is een afweging tussen onder andere de bestemming, het milieu en de doelmatigheid.” Het zou dus zomaar kunnen dat je ze een keertje spot in de trein.

Vaak vernieuwd

De koninklijke trein wordt al zo’n 160 jaar ingezet voor zowel binnen- en buitenlandse reizen van de Oranjes en voor staatshoofden die een bezoekje aan ons land brengen. De trein werd in 1864 voor het eerst gebruikt en is sindsdien regelmatig vervangen door een modernere versie. De huidige trein is de tiende versie die in gebruik is.

Laatste koninklijke treinreis

De koninklijke trein zal van 20 t/m 22 juni voor het laatst worden gebruikt door Willem-Alexander en Máxima tijdens een staatsbezoek aan België.

Bron: RTL Nieuws