De bril kost normaal gesproken € 270 en koop je hier. Maar je kunt 'm ook een stuk goedkoper op de kop tikken.

De favoriete zonnebril van Máxima

Je herkent deze favoriet van Máxima aan het bijzondere ‘achtmotief’. Ze is veel met het ronde exemplaar gespot. Misschien is het je wel opgevallen dat de koningin sowieso vaak een zonnebril op heeft, en daar heeft ze een goede reden voor.

Gevoelige kijkers

Een zonnebril is een stijlvolle en praktische manier voor de koningin om zich af te schermen tegen nieuwsgierige blikken van buitenaf. Maar dat is niet de belangrijkste reden - de koningin zou ook heel gevoelige ogen hebben. Ze krijgt snel hoofdpijn van fel zonlicht.

Steel de look voor een prikkie

Kunnen jouw kijkers ook wel wat stijlvolle bescherming gebruiken? Deze zonnebril van Tom Ford staat jou waarschijnlijk net zo goed. Gelukkig hoef je niet diep in de buidel te tasten om er net zo fabuleus bij te lopen als onze koningin.

Vinted

Je shopt deze bril namelijk gewoon op Vinted. De bril van Tom Ford koop je daar voor slechts € 45. Dat scheelt. Volgens de verkoper is de bril in ‘uitstekende staat’. Waar wacht je nog op? Je shopt de bril hier. Heb je 'm liever in een andere kleur? Of is de bril inmiddels verkocht? Hier shop je de bruine variant voor € 50 en hier de grijze variant voor € 60.

Steel de look voor een prikkie: de favoriete zonnebril van Máxima Beeld UK Press via Getty Images

