In mei 2020 werden we ontzettend blij verrast: onze fashionqueen Máxima werd voor het eerst ooit in een item van H&M gespot.

Steel Máxima's look

Máxima hield destijds een digitale toespraak over financiële kwetsbaarheid toen we de jurk voor het eerst spotten. Al gauw kwamen we erachter dat het ging om een exemplaar van H&M die toen € 49,99 kostte.

Steel de look voor een prikkie: Máxima's jurk met ballonmouwen Beeld ANP / ANP

Op Vinted

Maar zoals dat met bijna alles gaat dat de koningin draagt, was de jurk in een mum van tijd uitverkocht. Gelukkig kun je ’m nog wel tweedehands op de kop tikken. Wij hebben de jurk gespot op Vinted voor wel héél weinig geld. De prijs van H&M was al niet torenhoog, maar hier shop je ’m voor slechts € 5.

De jurk op Vinted Beeld Vinted

De ceintuur

De ceintuur dat Máxima bij de jurk draagt, is er een van Altuzarra. Een zeer prijzig merk, waar ceinturen voor zo’n € 600 over de toonbank gaan. Tijd om op zoek te gaan naar een look-a-like dus!

Look-a-like

Op Vinted vonden we een andere bruine, leren riem met een mooie edelsteen in het midden, net als bij die van Máxima. Hij is van het merk Massimo Dutti en kost slechts € 15. Dat zijn de betere prijsjes! Je koopt ’m hier.

Het ceintuur op Vinted Beeld Vinted

Máxima moet zich altijd aan allerlei kledingetiquettes houden.

