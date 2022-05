En zeg nou eerlijk: deze blouse van Zara blijft mooi. Prachtig ook met deze broek in de huidige favoriete kleur van onze koningin: camel of karamel.

Máxima loves Zara

Máxima kiest wel vaker voor betaalbare kledingstukken van Zara, met name tijdens werkbezoeken. Kijk hier en hier maar eens.

Een oudje, maar een goudje

Koningin Máxima is lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en deze outfit droeg ze tijdens een bijeenkomst in 2019. De foto is jarenlang onder de radar gebleven, dus daarom hadden we ’m niet eerder in het vizier. Gelukkig kun je dus nog heel wat pareltjes terugvinden op online marktplaatsen.

Máxima kiest wel vaker voor betaalbare kledingstukken van Zara, zoals deze zeegroene blouse, met name tijdens werkbezoeken

Máxima op werkbezoek in de zeegroene blouse. Beeld Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Zara

Shop de look op Vinted

Steel de look van Máxima voor een prikkie. Beeld Vinted

Bron: modekoninginmaxima.nl, Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap