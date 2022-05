Steel de look voor ’n prikkie: Zara tweed blazer van koningin Máxima (en sieraden!)

In 2017 reisde koningin Máxima samen met prinses Beatrix en Mabel af naar Oslo voor de 80ste verjaardag van de bevriende koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen. Ze werd er gespot in een te leuk tweed jasje van Zara. Een evergreen, want dit soort jasjes gaat nooit uit de mode. En laat dat jasje nu nét door ons gespot zijn op online ruilmarktplaats Vinted.

2017-05-10 11:08:29 OSLO - Prinses Mabel, prinses Beatrix en koning Willem-Alexander, naast koningin Máxima die dat leuke tweedjasje draagt dat we allemaal wel willen hebben. Foto: ANP ROYAL IMAGES ROBIN UTRECHT Beeld ANP

Gevonden op Vinted

In de winkel is-ie allang niet meer verkrijgbaar, maar de slimme speurder vindt een hoop op Marktplaats en Vinted. Per toeval ontdekten wij de blazer van Zara in maat 38. Wees er snel bij en shop ’m hier.

De complete outfit van Máxima

Koningin Máxima verscheen volgens modekoninginmaxima.nl in een 7/8 pantalon van J.Crew, een rode top en een blazer van Zara. De accessoires die ze daarbij droeg waren een tweekleurige shopper van MZ Wallace, blauwe ballerina’s van Salvatore Ferragamo (platte schoenen dus!), een witte Chanel-handtas en een lange ketting van de Amerikaanse juwelier Seaman Schepps t.w.v. 13.500 euro...

Zie jij welke ketting 13.500 euro kost? V.l.n.r.: Seaman Schepps, NirmalaGemstones via Etsy en Daans Design. Beeld Seaman Schepps, Daans Design, Etsy

Een ketting van 13.500 euro?!

De ketting van Seaman Schepps is gemaakt van geelgoud, parels, prehniet, amethist, chalcedoon, citrien, toermalijn, aquamarijn en beryl. Prijskaartje? ‘Slechts’ 13.500 euro. Maar wij vonden een look-alike ketting voor € 179,95 op Etsy en bij een Nederlandse Daans Design voor € 169. Nog niet goedkoop, maar wel een plaatje. Zoek de verschillen hierboven.

2017-05-10 11:08:05 OSLO - Koningin Máxima draagt hier die leuke ketting van ruim 13.000 euro, waarvoor we ook iets betaalbaardere look-alikes vonden. Foto: ANP ROYAL IMAGES ROBIN UTRECHT Beeld ANP

