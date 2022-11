Allereerst even terug naar dinsdagavond. Het koningspaar heeft de Griekse president Katerina Sakellaropoulou bedankt voor haar gastvrijheid. Dat deden zij met de zogeheten contraprestatie. Dit was een voorstelling die werd verzorgd door het Nederlands Dans Theater. Het is gebruikelijk om als gast op de laatste avond van het staatsbezoek met een bedankje te komen in deze vorm.

Rode jurk van Claes Iversen

Máxima trok hiervoor een prachtige rode avondjurk met capemouw van Claes Iversen uit de kast. Het is een oude bekende, ze droeg de jurk al eerder in 2018 toen de president van Singapore een staatsbezoek aan Nederland bracht. De broche die Máxima op de jurk droeg is oorspronkelijk een haarspeld. Het stuk stamt uit 1879 en werd eerder ook door Juliana en Margriet gedragen. Máxima droeg dinsdag twee jurken van Claes Iversen. Eerder die dag ging ze voor haar zachtroze capejurk.

Van chic naar zakelijk: Máxima sluit staatsbezoek af in déze twee looks Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Zakelijke look

Woensdag verscheen koningin Máxima op de laatste dag van het staatsbezoek in een heel andere look. Ze droeg een geruiten pantalon en een zwarte blazer met pofmouw, met daaronder een witte blouse. Op haar blazer droeg ze een broche. Royaltykenner Josine Droogendijk denkt dat het hierbij om een geschenk gaat, aangezien er naast een Nederlandse tulp ook een Grieks olijftakje op de broche te zien is.

Van chic naar zakelijk: Máxima sluit staatsbezoek af in déze twee looks Beeld Brunopress/Patrick van Emst

