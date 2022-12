Van top tot teen: koningin Máxima prachtig in paars

De koningin kleedde zich voor de gelegenheid van top tot teen in het paars.

Mentale gezondheid

De stichting focust zich op de mentale gezondheid van jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Eén op de zeven jongeren heeft last van depressieve gedachten en één op de drie ervaart prestatiedruk. Voor koningin Máxima gaat het onderwerp mentale gezondheid haar aan het hart. Ze verloor zelf haar zus Inès, die leed aan depressies.

Actieplan

Mind Us presenteerde vandaag hun actieplan getiteld Het gaat om jou. Acties die centraal staan in het plan zijn: trainingen over mentale gezondheid voor hulpverleners en docenten organiseren, inloopvoorzieningen voor jeugd in de wijk creëren en lesprogramma’s en campagnes maken om psychische weerbaarheid online aandacht te geven.

Máxima over het plan

Koningin Máxima vertelde vandaag over het actieplan: “Samen met jongeren en allerlei partijen creëren we met Mind Us een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. Waar geen taboes zijn en ze zich niet beoordeeld voelen. Daarbij sluiten we aan bij de leefwereld van de jongeren zelf; hun school of college, hun wijk met bijvoorbeeld sportclubs en verenigingen en natuurlijk hun online leefwereld.”

Prachtig in paars

Bij zo’n belangrijk onderwerp valt het belang van haar outfit natuurlijk in het niet. Toch willen we het er voor de liefhebber even over hebben. De koningin verscheen namelijk in een gloednieuwe paarse look. Ze ging voor een hoog gesloten paarse top met lange mouwen en een wijde pantalon. Bij binnenkomst droeg ze hier nog een donkerblauwe mantel overheen. Aan haar voeten prijkten torenhoge hakken van Louboutin, eveneens in paars.

Koningin Máxima was vandaag aanwezig bij een evenement van stichting Mind Us. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

De koningin verscheen van top tot teen in paars. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Máxima sprak over het actieplan van de stichting. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Bron: Modekoningin Máxima