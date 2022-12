Veel borduurplezier: zó maak je de gordijnen na van Paleis Soestdijk

En daar heeft onze eigen koningin aan meegewerkt!

In het TextielMuseum in Tilburg zijn de gordijnen gemaakt voor de Chinese Zaal van het paleis. Máxima borduurde een klein gedeelte daarvan met de hand. Het resultaat mag er meer dan zijn en het leuke is: jij kunt exact dezelfde gordijnen maken voor je eigen huis! Het koninklijk huis heeft namelijk het borduurpatroon gedeeld.

Borduurwerk Beeld Het Koninklijk Huis

Benodigdheden:

Zijden of splijtzijden garen in kleur naar keuze. Bijvoorbeeld DMC splijtgaren of zijde garen van Au Ver a Soie;

Borduurnaald, bij voorkeur een crewelnaald nummer 7 of 9.

Zó ga je te werk

Nu je alle benodigdheden hebt, kun je aan de slag!

Teken de patronen van de bloemen en de blaadjes over op de stof waarop je gaat borduren.

Door een platsteek in verschillende lengtes te borduren en in elkaar te laten grijpen kun je het gewenste kleurverloop verkrijgen. Dit wordt ook wel ‘schilderen met de naald’ of silk-shading’ genoemd.

Voor meer structuur kun je ook andere steken toepassen zoals de Franse knoopjesteek of de Bullion steek (ook wel staafjesteek).

Tip: zoek online hoe je dit soort steken maakt.

Borduurwerk Beeld Het Koninklijk Huis

Bron: Het Koninklijk Huis