Verdrietig: tante van koningin Máxima is overleden

In La Nación zijn verschillende rouwadvertenties geplaatst voor Alina Zorreguieta, meldt RTL boulevard. In één daarvan staat: “Haar schoonzus, María C. Cerruti de Zorreguieta en haar nichtjes en neven, María, Angeles, Dolores, Máxima, Martin en Juan Zorreguieta, delen hun medeleven en het verdriet van haar zonen Charlie en Johnny Mac Call en hun gezinnen.”

Meerdere dierbaren verloren

Het verlies zal er ongetwijfeld inhakken bij Máxima. Het is de derde keer in vijf jaar tijd dat ze een dierbare verloor. Zo overleed haar vader Jorge Zorreguieta op 8 augustus 2017 en haar zus Inés op 6 juni 2018. Haar tante Alina werd 91 jaar. Het is niet bekend of er al een uitvaart is geweest en of Máxima daarbij aanwezig was. De RVD laat weten niet op privékwesties van de Oranjes te reageren.

Bron: RTL Boulevard