In de jurk met nauwsluitende onderkant, komt het figuur van onze koningin fantastisch uit. Een bruin ceintuur accentueert haar slanke taille.

Máxima in groene Natan-jurk

De koningin droeg hoge pumps en maakte haar look af met bijpassende sieraden. Ook kreeg Máxima een paar opvallende juwelen cadeau. Daar werd ze onverwachts mee verrast.

Juwelen als cadeau

Het gaat om een ketting met grote witte kralen, gemaakt van kleine pareltjes. De ketting heeft gouden accenten, onder andere een grote gouden zon. De koningin kreeg ook een bijpassende armband.

Outfit op de eerste dag

Op haar eerste dag in Ivoorkust ging Máxima voor een heel andere look. Ze droeg een blauwgrijze top met vleermuismouw en een asymmetrische midi-rok. Een vakantielook die wij ook wel in onze kast willen hebben, maar een stuk nonchalanter dan de look van dag twee.

Ivoorkust en Senegal

Koningin Máxima heeft Ivoorkust inmiddels verlaten. Woensdag en donderdag is ze in Senegal. De bezoeken aan Ivoorkust en Senegal staan hoofdzakelijk in het teken van de financiële gezondheid van de landen en hun inwoners. Máxima heeft een bomvolle agenda en ontmoet een hoop belangrijke figuren in de economische wereld. Dit doet ze vanuit haar functie bij de VN.

Wát een goed figuur: koningin Máxima showt slanke taille in Ivoorkust Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Wát een goed figuur: koningin Máxima showt slanke taille in Ivoorkust Beeld Brunopress/Patrick van Emst

De ketting die koningin Máxima kreeg Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Wát een goed figuur: koningin Máxima showt slanke taille in Ivoorkust Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Dit kledingstuk heeft máxima in alle kleuren en maten:

Bron: Modekoningin Máxima