Wat een plaatje: de mooiste outfits van Máxima op Koningsdag

Wij hebben de mooiste Koningsdag-outfits van koningin Máxima voor je op een rijtje gezet.

Koningsdag 2021 Beeld Brunopress/Mischa Schoemaker

Koningsdag 2021 Beeld Getty Images

1. Koningsdag 2021

Vorig jaar vierden we Koningsdag nog niet helemaal zoals voorheen. Toch zag Máxima (en co!) er weer stralend uit. Ze droeg een outfit van modehuis Nathan; een chique groene jurk met een mosterdgele print. Ze maakt de look helemaal af met een bijpassende hoed en mosterdgele jas.

Koningsdag 2020 Beeld EM-Press/ROTAPOOL/PvK

2. Koningsdag 2020

Een volledig digitale Koningsdag. De oranjes vieren het vanuit Paleis Huis ten Bosch. Máxima draagt een vrolijk gebloemde jumpsuit van Seren. Ook opvallend: Willem wordt dit jaar gespot zónder stropdas.

Koningsdag 2019 in Amersfoort Beeld EM-Press/Wouter Huiser

3. Koningsdag 2019

Inmiddels is het alweer drie jaar geleden dat Máxima in dit prachtige pak te zien was in Amersfoort. De meningen waren sterk verdeeld over deze look, maar wij vinden haar weer prachtig. Máxima ging wederom voor Natan in 2019. De oranje details op het pak en haar schoenen passen perfect bij Koningsdag.

Koningsdag 2018 Beeld Getty Images

Koningsdag 2018 Beeld Getty Images

4. Koningsdag 2018

Rood past niet alleen bij Koningsdag, rood staat Máxima ook nog eens ontzettend goed. Drie keer raden van welk modehuis haar look kwam? Juist: Natan! Haar jurk heeft een mooie nude kleur en wordt speciaal door het rode stippenpatroon. Ze schittert in haar rode manteljas en met de baret is het een prachtig geheel.

Koningsdag 2017 Beeld Getty Images

5. Koningsdag 2017

Dit jaar koos Máxima voor een Nederlandse designer. Jan Taminiau ontwierp een mantel met mooi kleurverloop en een gestreepte japon. Op de blauwe stof van de japon zijn metalen kettinkjes geborduurd en okerkleurige en blauwe ribbandjes gesmokt. Ze droeg daarbij een bijpassende mantel en dat zag er extra leuk uit met haar matchende schoenen en handtas.

Koningsdag 2016 Beeld Getty Images

6. Koningsdag 2016

Máxima draagt wel vaker een lange rok, maar deze staat haar wel heel goed! De rok is van satijnen stof en heeft een kleurrijke bloemenprint, een creatie van Natan. Ze draagt het met een roze vestje en een enorme hoed. Het staat haar prachtig!

Koningsdag 2015 Beeld ©BrunoPress/Patrick van Emst

7. Koningsdag 2015

Dat roze en rood Máxima goed staat heeft ze al een aantal keer laten zien (kijk maar!). Ze draagt een oudroze jurk (Natan) met een bordeauxrode manteljas ‘gewoon’ van Zara eroverheen. Ze combineert het met een bijpassende hoed en schoenen. Haar rode lippenstift maakt de look helemaal af.

Koningsdag 2014 Beeld Brunopress/Patrick van Emst

8. Koningsdag 2014

In 2014 was het de eerste Koningsdag écht als koningin. Máxima droeg een prachtige creatie van Natan. Babyblauw met kleine vierkantjes in metallic brons, goud en zilver. Ze maakt de look perfect af een gouden hoed en haar altijd vriendelijke glimlach.

Inhuldiging 2013 Beeld Getty Images

9. Inhuldiging 2013

In 2013 was de inhuldiging van Willem-Alexander! Een speciale gelegenheid waarbij Máxima een oogverblindende blauwe jurk van Jan Taminiau droeg. De bijpassende mantel, haar prachtige tiara... WAUW!

Koninginnedag 2012 Beeld Brunopress/Patrick van Emst

10. Koninginnedag 2012

In deze gouden jurk met zwarte strik kun je bijna niet anders dan stralen, en ook hier koos Máxima voor Natan. De goud-zwarte hakken maakten de look helemaal af, samen met haar bijpassende oorbellen. Wat zag ze er goed uit!

Koninginnedag 2011 Beeld BrunoPress/Patrick van Emst

11. Koninginnedag 2011

Dit jaar verscheen Máxima in een prachtige lange jurk met een grijs-beige mesh er overheen. De strik om haar hals maakt de look net wat extra classy.

Koninginnedag 2010 Beeld BrunoPress/Patrick van Emst

12. Koninginnedag 2010

Als er iemand een perfecte oranje Koninginnedag-outfit aanhad, dan was het Máxima wel in 2010. Ze droeg een knaloranje jurk met bijpassende hakken. Het zwart-witte jasje maakt de look helemaal compleet. De jurk en mantel zijn van Natan.

KONINGINNEDAG 2009 Beeld BrunoPress/Patrick van Emst

KONINGINNEDAG 2009 Beeld BrunoPress/Patrick van Emst

13. Koninginnedag 2009

Wat gelijk opvalt aan haar prachtige outfit zijn de veren op haar hoofd. Máxima draagt een witte glitterjurk met leuke hakjes eronder en ze maakt het af met een zwart blazer jasje.

Koninginnedag 2008 Beeld BrunoPress/Patrick van Emst

14. Koninginnedag 2008

Hier zien we Máxima stralen in een fuchsiaroze outfit - die dit jaar ook absoluut niet zou misstaan. Ze draagt de roze jurk met franjes (Natan) en een bijpassend jasje. De roze hoed maakt het helemaal compleet. En mogen we even: wat ziet ons koningspaar er ontzettend lief uit!

15. Koninginnedag 2007

Helaas sloeg Máxima dit jaar Koninginnedag over omdat ze zwanger was van Ariane. Maar wij durven te wedden dat ze zou zijn gespot in een prachtige creatie van Natan.

Koninginnedag 2007 Beeld BrunoPress/Patrick van Emst

16. Koninginnedag 2006

Dit jaar koos Máxima voor een zwarte outfit. Ze draagt een prachtig lange trenchcoat met riem. Haar unieke hoed in bruintinten steelt de show!

Koninginnedag 2005 Beeld BrunoPress/Patrick van Emst

17. Koninginnedag 2005

Een oudroze colbert met bijpassende hoed. De franjes aan de zijkant maakt het jasje extra uniek. Niet onze favoriete combinatie, maar Máxima kan eigenlijk alles hebben.

Koninginnedag 2004 Beeld BrunoPress/Bernard Rubsamen

18. Koninginnedag 2004

Wat is ze lekker gewoon gebleven, hè? In dit gezellige spijkerjasje ziet ze er weer prachtig uit op een witte jurk versierd met rood borduurwerk. Het rode hoedje en de opvallende schoenen maken haar look compleet. Rood-wit-blauw... niets meer aan doen. Een van Máxima’s iconische looks.

Koninginnedag 2003 Beeld BrunoPress/Bernard Rubsamen

19. Koninginnedag 2003

Een lange witte rok met een bijpassend wit jasje met wijde mouwen en Máxima straalt. De paarsbruine hakjes en haar lilakleurige hoed zorgen voor een kleurrijke twist.

Koninginnedag 2002 Beeld Getty Images

20. Koninginnedag 2002

Een jurk gemaakt van lichtgeel wol met daaroverheen een beige jas die net lijkt op een chique pashmina! Uiteraard een bijpassende hoed. Wij vinden de gele handschoenen een perfecte combinatie bij deze outfit.