We beginnen een thema te ontdekken in Máxima's outfits in Marokko

Gisteren kwam Máxima met het vliegtuig aan op de luchthaven van Casablanca. Ze droeg een Max Mara-jurk met dip-dye-print en een tas van Marni. Aan haar voeten prijkten sleehakken. In die outfit bezocht ze onder andere een lokaal distributiecentrum, waar kruidenierszaakjes bestellingen kunnen doen via een handige app.

Máxima’s kledingwissel

Na de eerste programmapunten ging Máxima voor een kledingwissel. De sleehakken bleven aan, maar ze combineerde ze met een blouse en maxi-rok van het Italiaanse merk Etro, bekend om zijn paisleyprints. In dit setje is Máxima al eerder gespot. Ze droeg ’t al eens in 2016, 2017 én in 2021. In haar oren prijkten bijzondere hangers, die verdacht veel op krabbetjes lijken.

Valentino-jurk

Op de tweede dag van het VN-bezoek koos Máxima opnieuw voor een fleurige print. Dit keer ging ze voor haar Valentino-jurk, die ze ook al eens eerder droeg - onder andere op de groepsfoto voor de tachtigste verjaardag van prinses Beatrix - maar nog niet eerder tijdens een werkreis. Máxima combineerde de jurk wederom met sleehakken, dit keer in zwart. En met een opvallende, zilveren arm cuff om haar pols. Om haar nek draagt ze een Marokkaanse Berber-hanger die ze vermoedelijk cadeau heeft gekregen.

Bekijk hieronder de foto’s van alle looks tot nu toe. Wij zijn benieuwd welke print we morgen kunnen verwachten.

Koningin Máxima in de Max Mara-jurk op dag één. Máxima is tot en met donderdag in Marokko namens de VN. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima in Etro later die dag. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Máxima in Etro. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Máxima in de matchende blouse en rok van Etro. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Máxima op de tweede dag in Marokko, in een jurk van Valentino. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Máxima in Valentino. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

De jurk zagen we al eens op privéfoto’s, maar ze droeg ’m niet eerder tijdens een werkreis. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima heeft een fantastische collectie jurken. Deze en andere koninklijke museumstukken worden op bijzondere plekken bewaard, zo weet royalty-verslaggever Rick Evers te vertellen:

Bron: Modekoningin Máxima