Wil je zien: Máxima’s glamorous kledingwissel

Samen met koning Willem-Alexander was Máxima in de ochtend bij een ceremonie voor een nieuwjaarsbijeenkomst. Naast verschillende diplomaten en vertegenwoordigers van internationale organisaties was ook prinses Beatrix aanwezig.

Het was de tweede nieuwjaarsontvangst van 2023. En ook vandaag ging de aandacht uit naar haar outfit. Ze droeg bij aankomst bij het Koninklijk Paleis in Amsterdam onder haar zwarte mantel een strikblouse en midi-rok van Natan.

Aankomst bij het Koninklijk Paleis in Amsterdam Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Snelle kledingwissel

Toen ze het paleis weer uitkwam was ze na een snelle kledingwisseling opnieuw gehuld in Natan. Ze ging in een midi-rok naar binnen en kwam later in pak naar buiten. Máxima droeg - onder haar cape - een paars pak. Volgens modekoninginmaxima.nl droeg ze dit pak eind vorig jaar ook tijdens een ontvangst op Paleis Noordeinde. De enkellaarsjes zijn van Gianvito Rossi, haar oorbellen van JAR Paris.

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Haar veelkleurige tas - die een lakei voor haar droeg - is een ontwerp van Christian Dior.

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Naar Zwitserland

Vanaf het paleis spoedde Máxima naar Schiphol voor een vlucht naar Zwitserland, waar ze in Davos voor de Verenigde Naties actief is tijdens het World Economic Forum. Willem-Alexander blijft in Nederland voor andere verplichtingen.

Bron: Modekoninginmaxima.nl