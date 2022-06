Willen wij ook: Máxima draagt de ideale vakantielook in Ivoorkust

Máxima is van zondagavond tot en met dinsdag in Ivoorkust en woensdag 15 en donderdag 16 juni is ze in Senegal voor de Verenigde Naties.

Outfit

Máxima droeg een blauwgrijze top met vleermuismouw en een asymmetrische midi-rok. Wij zijn groot fan van deze luchtige doch geklede look. En wat staat dat blauw haar toch mooi! Ze droeg deze look al eens eerder naar een VN-bezoek aan Indonesië.

Accessoires

Ze ging voor een zonnebril en eveneens blauwe oorhangers van formaat. Om haar arm bungelde een Chanel-tas. Aan haar voeten droeg Máxima loafers van Salvatore Ferragamo en daarmee is iets bijzonders aan de hand.

Loafers

Ze heeft de loafers namelijk al 21 jaar! Er zijn foto’s van de koningin uit 2001 waarop ze de loafers ook al droeg. Dat was naar het huwelijk van prins Haakon en Mette Marit van Noorwegen. Ook droeg ze de loafers in 2007 in Slovenië. Kwaliteitje, dus!

Werkbezoek voor de VN

De bezoeken aan Ivoorkust en Senegal staan hoofdzakelijk in het teken van de financiële gezondheid van de landen en hun inwoners. Zo worden vrouwen er momenteel nog behoorlijk financieel achtergesteld. Máxima gaat in Ivoorkust het gesprek aan met inwoners, maar ook met de presidentsvrouw, de vice-president, de premier en nog vele andere belangrijke figuren in de economische wereld. Je snapt het: een bomvolle agenda.

Abobo

Allereerst reisde Máxima maandag naar Abobo, een buitenwijk van Abidjan, waar ze de non-profitorganisatie CARE bezocht. Hier worden vrouwen geholpen met hun financiën. Op onderstaande foto’s zie je hoe Máxima in gesprek ging met de vrouwen. Gelukkig spreek onze koningin goed Frans!

Prachtig, die top met vleermuismouwen en de midi-rok. Beeld ANP / ANP

Máxima wordt overal enthousiast ontvangen. Beeld ANP / ANP

Zoals altijd zet Máxima zich in voor de financiële gezondheid van vrouwen, ook hier in Ivoorkust. Beeld ANP / ANP

Máxima is voor de Verenigde Naties in Ivoorkust en spreekt daar met de lokale bevolking. Beeld ANP / ANP

Die loafers heeft Máxima dus al 21 jaar. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Fijn lookje: Máxima in blauw. Beeld ANP / ANP

De mooie oorhangers van Máxima van dichtbij Beeld ANP / ANP

