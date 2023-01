Tijdens het bezoek aan een middelbare school in San Nicolas op maandag is te zien dat koningin Máxima zich heeft omgekleed. De oranje jurk is wederom een ontwerp van modeontwerper Natan. Koningin Máxima draagt graag creaties van deze Belgische couturier. Ook droeg ze een ander hoofddeksel dan eerder op de dag. Ze koos voor een cocktailhoed met zijden rozen uit de koker van Máxima’s kamenier en kleedster Jolanda.

Zien: Máxima gaat voor kledingwissel op Aruba en straalt in deze frisse kleur Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Culturele dag

Na het bezoek aan de school hebben koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia een wandeling gemaakt langs verschillende muurschilderingen, een bezoek gebracht aan het Industriemuseum en een straatoptreden door lokale jongeren bijgewoond. De dag stond dus volop in het teken van cultuur en daar past het frisse ontwerp van de japon perfect bij. Het ontwerp is sierlijk en de kleur is lekker fris. De koningin draagt de jurk vaker, ze had hem bijvoorbeeld ook aan bij een werkbezoek in Texas.

De Caribische tour van het koningspaar

Het koningspaar en hun oudste dochter blijven nog tot en met dinsdag op Aruba, daarna vervolgen zij hun weg naar de overige Caribische eilanden: Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia zijn van 27 januari tot en met 9 februari in de Cariben. Ook onze verslaggevers Rick Evers en Matthijs Albers zijn erbij.

Bron: Modekoninginmaxima.nl