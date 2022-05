Zo gaat koningin Máxima volgende week haar verjaardag vieren

Heel veel details over de verjaardag zijn nog onbekend, maar in RTL Boulevard kon Annemarie wel alvast een tipje van de sluier lichten.

"Groots aanpakken”

Vorig jaar toen ze 50 werd kon Máxima het helaas niet groots vieren vanwege de coronamaatregelen, maar dit jaar is dat natuurlijk anders. “Ze heeft vorig jaar gezegd zodra het kan gaan we het groots aanpakken”, zo vertelt Annemarie. En daar blijkt Máxima geen woord over te hebben gelogen. “Ik heb begrepen dat ze het volgend weekend, het weekend na haar verjaardag, groots gaat vieren. Al haar vrienden en familie komen dan en dat is gewoon in het paleis.”

Geen pottenkijkers

Of dit in paleis Huis ten Bosch gaat zijn of paleis Noordeinde is nog niet bekend, maar Annemarie gokt dat het Huis ten Bosch gaat zijn. “Daar is alles lekker afgeschermd dus daar kunnen ze zonder pottenkijkers dan feest vieren.”

Bron: RTL Boulevard