Zó noemde Máxima Willem-Alexander toen ze verliefd werden

De makers van Máxima zaten acht maanden in een pand aan de Amsterdamse Keizersgracht om alles uit te zoeken over de prille liefde tussen het koningspaar, want daar gaat de serie over.

Bijvoorbeeld hoe het weer was toen ze elkaar in 1999 in het Spaanse Sevilla voor het eerst ontmoetten. Maar ook hoe Máxima de - toen nog - kroonprins noemde toen ze verliefd op elkaar werden. “Ze noemde hem Cookie”, zegt producent Rachel van Bommel tegen het AD.

Of de koningin haar echtgenoot nog steeds zo noemt, is niet bekend. Zeker is wel dat dit lieve koosnaampje terugkomt in de serie.

Delfina Chaves speelt Máxima

Voor de peperdure serie - het wordt Videolands kostbaarste productie ooit - is lang gezocht naar wie de jonge Máxima moest spelen. Het werd de Argentijnse Delfina Chaves. Zij erkent dat Máxima niet heel bekend voor haar was. “Ik kende haar niet echt”, zei de actrice donderdag tijdens de presentatie van de serie in Amsterdam. “Wel wist ik natuurlijk wie ze was en ik heb ook wel filmpjes van haar gezien, waarop ze heel vrolijk zingt en danst, maar haar verhaal kende ik niet.”

Spannend om Máxima te spelen

Delfina ziet in de serie een mooie kans om de koningin alsnog te leren kennen. “Het is een heel rijk verhaal, waarin heel veel te doen is als actrice. Ik kijk er erg naar uit, maar ik vind het tegelijkertijd ook wel spannend om Máxima te spelen.”

De serie is vanaf volgend jaar te zien op Videoland.

Willem-Alexander en Máxima Beeld Getty Images

Bron: AD