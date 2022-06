Zo zien we haar niet vaak: koningin Máxima geheel in het zwart

Met koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte was ze te gast bij een diner, ter gelegenheid van de tweedaagse beleidsvergadering van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB).

Máxima in het zwart naar diner

Het drietal kreeg te eten en luisterde naar diverse toespraken, onder andere van de president van de ECB, Christine Lagarde. Mark Rutte nam ook nog even het woord, net als de directeur van het Rijksmuseum, Taco Dibbits.

Outfit van Natan

Máxima stal de show in zakelijk zwart. Ze droeg een lange gilet met kanten applicaties. Daaronder droeg ze een wijde pantalon. Beide kledingstukken zijn van haar favoriete modehuis Natan.

Eerder gedragen

Een bijzondere look die niet typisch Máxima is. Toch weet de oplettende fan dat ze deze outfit al eens eerder heeft gedragen. Tijdens een concert in Brussel in 2016 en een première van de Nationale Opera was ze in deze outfit te zien.

Buitenlandse pers

Ook de buitenlandse media zijn fan van Máxima’s look. Zo kopt The Daily Mail: “Koningin Máxima van Nederland verruilt haar doorgaans kleurrijke garderobe voor een donkere broek en een kanten top (maar heeft nog steeds glamour door oogverblindende diamanten en parels).” In het artikel noemt de Britse krant de outfit ‘glamorous’ en haar juwelen ‘showstoppers’.

Koningin Máxima in haar zwarte broekpak met opvallende applicaties. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima en Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank. Beeld ANP / ANP

De parels maken haar donkere outfit glamoureus. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima is een van de weinige vrouwen aan tafel met de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank. Beeld ANP / ANP

Koningin Máxima is een ontzettend drukke vrouw. Libelle’s Anne-Flore vertelt hoe ze haar vriendschappen in haar hectische leven onderhoudt:

Bron: Modekoningin Máxima