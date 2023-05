Harry en Charles hadden een geheime ontmoeting voor de kroning

Prins Harry is een dag voor de kroning in Londen zijn vader gaan bezoeken op Buckingham Palace. Althans volgens de Duitse krant Bild. Een verslaggever zou Harry in een donkere auto hebben zien zitten die vrijdagmiddag naar het koninklijk paleis reed.

De verslaggever zou Harry op de achterbank hebben zien zitten. Een agent die bij hem in de buurt stond antwoordde met een duidelijk ‘Ja!’ toen hem gevraagd werd of dat de jongste zoon van Charles was. Buckingham Palace zelf geeft geen commentaar.

Charles wil verzoening

Er is de afgelopen jaren veel gebeurd tussen Harry, Meghan en de Britse koninklijke familie. Na het onthullende boek dat Harry begin dit jaar uitgaf, is de relatie met de familie verder bekoeld. Vooral William is even klaar met zijn broer. Charles zou graag willen dat het weer goed komt.

Harry onopvallend

Het lijkt er nu in ieder geval op dat Harry op de thee is gegaan bij zijn vader en Camilla om bij te praten. Harry zou zaterdag tijdens de kroning niet prominent vooraan zitten en zich verder afzijdig houden bij de andere ceremoniële gebeurtenissen.

Charles schudt handen

Charles was vrijdagmiddag met William en Kate naar buiten gekomen om Britten die zich onder meer voor Buckingham Palace hadden verzameld de hand te schudden. Dat is te zien op beelden die het Britse koninklijk huis deelt op Twitter.

So pleased to see so many of you looking forward to the Coronation weekend! 👋 pic.twitter.com/4u8SL3AEfK — The Royal Family (@RoyalFamily) 5 mei 2023

Bron: Bild/ANP