Mooi detail: de hondjes van het koningspaar op de kroningsjurk van Camilla

Camilla’s kroningsjurk is een ontwerp van de Britse modeontwerper Bruce Oldfield, die eerder ook koninklijke kleding ontwierp voor wijlen prinses Diana. Haar witte zijden jurk met lange mouwen, V-hals en lange sleep, maakte indruk op de vele kijkers en toeschouwers.

Twee hondjes van Camilla

Wat misschien niet direct opviel, was dat in al het borduurwerk van gouden en zilveren bloemen van madeliefjes en vergeet-mij-nietjes ook in de zoom van de onderjurk een R en twee hondjes zijn te zien. De R verwijst naar Regina (koningin). De twee hondjes zijn Camilla’s Jack Russells Bluebell en Beth.

Ze adopteerde Beth in 2011 en Bluebell een jaar later uit het Battersea Dogs and Cats Home in Zuid-Londen, dat ze regelmatig bezoekt.

Beeld Getty Images

Meer details in Camilla’s jurk

Op de onderrok en op de manchetten van de armmouwen staan ook een roos, een distel, een narcis en een klaver. Deze verwijzen naar de vier naties van het Verenigd Koninkrijk.

Volgens Buckingham Palace had Camilla bepaalde wensen voor haar kroningsjurk en de bijpassende schoenen. Ze is dus zelf gaan meedenken over het ontwerp. “De visie van ontwerper Bruce Oldfield was om een verfijnde en moderne jurk te creëren die de stijl en persoonlijkheid van Camilla in de details weergeeft. De schoenen zijn van de Britse ontwerper Elliot Zed en vervaardigd van dezelfde zijden stof als de jurk.”

Beeld Getty Images

Bron: Good Housekeeping