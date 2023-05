Zo ziet het programma eruit op zondag na de kroning van Charles

Met straatfeesten in het hele land gaat de viering van de kroning zondag weer verder. Buckingham Palace roept de bevolking op om zoveel mogelijk met elkaar te eten tijdens de Coronation Big Lunch. Meerdere leden van de koninklijke familie gaan naar verwachting naar de Big Lunch-evenementen en schuiven aan.

Coronation Big Lunch

De feestelijke lunches waren vorig jaar al een groot succes bij het 70-jarig troonjubileum van koningin Elizabeth. De Coronation Big Lunch wordt ook nu groots aangepakt. Er zouden maar liefst 50.000 festivals door heel het Verenigd Koninkrijk en ook daarbuiten zijn georganiseerd. Voor deze events zijn duizenden straten afgesloten. Premier Rishi Sunak organiseert een maaltijd in zijn ambtswoning op Downing Street 10 in Londen. Hij heeft ook Oekraïense families uitgenodigd.

Artiesten bij Windsor Castle

Zondagavond is er een groot concert bij Windsor Castle bij Londen. Katy Perry was zaterdag een opvallende verschijning in roze tijdens de kroning. Zondag staat ze op het podium, samen met onder anderen Take That en Lionel Richie. Ook de Italiaanse operazanger Andrea Bocelli, bas-bariton Sir Bryn Terfel uit Wales en singer-songwriter Freya Ridings staan op het programma. Er worden 20.000 toeschouwers verwacht.

Het concert vormt de afsluiting van het kroningsweekend.

Bron: ANP