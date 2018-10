Als je deze foto ziet dan denk je: dit moet de pijnlijkste massage ooit zijn geweest

De Australische Matthew was met zijn partner Candise op vakantie op Bali. Hij besloot het er lekker van te nemen en een massage te plannen.

Maar die liep nogal anders dan verwacht.

Hij begreep niet zo goed waar hij voor koos, toen hij zei dat hij wel een ‘rode-draak’ massage wilde uitproberen. De volgende dag was hij iets minder blij met zijn keuze. Hij ontdekte dat zijn hele rug onder de rode striemen zat.

Gelukkig kon Matthew er wel om lachen. Het was immers een beetje zijn eigen schuld; hij had zelf gezegd dat hij alles wel durfde. Zijn rugpijn is wonder boven wonder wel minder geworden na de stevige aanpak. Volgens zijn partner waren de striemen vijf dagen na de massage weer weg. Mensen kijken je misschien wat vreemd na als je een zwembroek an hebt, maar ach. ‘Wie weet neem ik ooit nog zo’n massage’, aldus Matthew.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Metronieuws. Beeld: Facebook