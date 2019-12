Om 1 oliebol 'eraf te trainen' moet je ongeveer 30 minuten wandelen

Dol op oliebollen? In deze tijd van het jaar mag het. En als je niet al te rond het nieuwe jaar in wilt gaan, dan is het aan te raden om een beetje te wandelen na het snoepen.

Maar wat moet je nu doen na het eten van 1 oliebol?

Volgens Quest is een halfuur wandelen genoeg om ‘m er weer af te trainen. In een oliebol van 65 gram zitten volgens het Voedingscentrum 161 calorieën. De gemiddelde bol bestaat voor 6,2 gram uit vet (waarvan 1 gram verzadigd) en voor 20,8 gram uit koolhydraten (waarvan 1,8 gram uit suiker). Let wel: dit is zonder die lekker laag poedersuiker. Die moet je nog eventjes meetellen.

Maar, al met al valt het aardig mee met hoe ongezond deze lekkernij is, die hoort bij het einde van het jaar. Om die 161 calorieën weer kwijt te zijn, zou een half uurtje wandelen genoeg zijn. Dat is berekend op basis van het gemiddelde gewicht van de Nederlandse vrouw: 72 kilo.

Bron: Quest. Beeld: iStock