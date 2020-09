1 op de 6 vrouwen heeft PCOS: maar dit syndroom heeft ook voordelen

Steeds meer vrouwen worden gediagnosticeerd met PCOS. Zij hebben last van acne, overbeharing, een onregelmatige cyclus, overgewicht of eiblaasjes in de eierstokken. Dit klinkt misschien eng, maar volgens een arts heeft dit syndroom ook voordelen.

Maar liefst 1 op de 6 vrouwen heeft het Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS) en daarmee is PCOS de meest voorkomende hormonale aandoening bij vrouwen. Terwijl het grootste deel van de vrouwen niet weet dat ze het hebben.

De diagnose wordt namelijk alleen gesteld bij uitsluitsel. Kortom: als je voldoet aan twee van de bovengenoemde symptomen, heb je waarschijnlijk PCOS. Eventueel wordt er nog een echoscopisch onderzoek gedaan om te kijken of er inderdaad veel eiblaasjes in je eierstokken zijn te zien.

Verkeerde informatie

Volgens Joop Laven, gynaecoloog en PCOS-onderzoeker aan het Erasmus MC in Rotterdam, gaat er door de onwetendheid veel verkeerde informatie over PCOS rond. Laven doet al twintig jaar onderzoek naar dit syndroom en merkt dat vrouwen zich vooral zorgen maken over de eierstokcysten en het idee dat ze onvruchtbaar zijn. “Dat moet de wereld uit”, zegt hij tegen NU.nl. Het zijn volgens hem geen cysten, maar eiblaasjes die daar horen te zitten. Alleen neemt de hoeveelheid eiblaasjes niet zo snel af als bij vrouwen zonder PCOS, omdat er vaak geen eisprong plaatsvindt. Maar dat betekent juist dat vrouwen met PCOS door de vele eiblaasjes op latere leeftijd wel nog vruchtbaar zijn.

Kinderen krijgen

Bovendien worden vrouwen met PCOS ook vaak ouder. “Ze komen later in de menopauze en daarom leven ze ook langer”, legt Laven uit. Dit komt doordat de voorraad eicellen niet maandelijks wordt aangesproken, zoals wel het geval is bij vrouwen zonder het syndroom. Dit houdt dus eigenlijk in dat vrouwen door PCOS later meer vruchtbaar zijn dan wanneer ze jong zijn.

De angst voor onvruchtbaarheid is volgens Laven dus onterecht. Het aantal kinderen is bij vrouwen met en zonder PCOS hetzelfde. Alleen kost het bij vrouwen mét PCOS wat meer tijd.

Overgewicht

Het hebben van overgewicht komt ook vaak voor bij vrouwen met het Polycysteus Ovarium Syndroom. Om de rest van de symptomen te verminderen, is het volgens de gynaecoloog belangrijk om eerst het overgewicht aan te pakken. Veel vrouwen krijgen al jong te horen dat ze maar aan de pil moeten gaan en pas terug moeten komen als ze een kinderwens hebben, maar dat is volgens Laven een verkeerde aanpak. Hierdoor ga je pas op latere leeftijd aan de slag en wordt het een stuk lastiger om de symptomen te verminderen. Kortom: wie jong weet dat zij PCOS heeft, kan al meteen aan de slag met het bereiken of behouden van een gezond gewicht.

Bron: NU.nl. Beeld: iStock