Heftig: 1 op de 5 jonge artsen kampt met burn-outklachten

Steeds meer jonge artsen kampen met burn-outklachten. Uit de tweejaarlijkse ‘Quickscan Bezieling’ van zorgverlenersorganisatie VvAA blijkt dat 20% van de artsen onder de 35 jaar dit soort klachten heeft.

2 jaar geleden was dit nog 13%. Het landelijk burn-out gemiddelde is 15%. Bij artsen die ouder dan 35 jaar zijn, heeft 11% een burn-out. 2000 zorgprofessionals namen deel aan dit onderzoek.

Werkdruk

Een belangrijke reden hiervoor is volgens Thomas Schok, chirurg in opleiding en bestuurslid van VvAA, de werkdruk. “Doordat artsen in opleiding over minder mensen in hun team beschikken, kunnen zij hun werk niet uitoefenen zoals ze zouden willen.” Thomas vindt het mooi dat artsen steeds vaker parttime kunnen werken, maar dit komt de werkdruk niet ten goede: “Die uren worden niet vervangen. Als 5 artsen 4 dagen per week werken, betekent dat gewoon een arts minder voor hetzelfde werk.” Daarnaast benadrukt Thomas dat het feit dat hun werk draait om mensenlevens, ook veel druk met zich meebrengt.

Privéleven

Een andere reden is de veranderende privésituaties van artsen. “De oude chirurgische baas had thuis een vrouw die het eten kookte en voor de kinderen zorgde.” Tegenwoordig is het veel normaler dat de partner van een arts ook werkt en dat zij samen voor de kinderen zorgen.

Techniek

Als 3e reden wordt de gebrekkige techniek in de zorg genoemd. Jonge artsen lopen namelijk vaak te klungelen met faxen en andere gedateerde apparatuur. Dit kan ontzettend tijdrovend en vervelend zijn. Leeftijdsgenoten in andere beroepsgroepen werken vaak wel gewoon met de nieuwste, snelle computers en telefoons die overal bereik en internet hebben.

Tekorten

Uit het onderzoek blijkt ook dat slechts 1 op de 3 zorgverleners het huidige werk tot het pensioen zegt te willen voortzetten en niet meer dan de helft beveelt werken in de zorg aan. Dit is zeer nadelig voor de branche, die nu al met tekorten kampt. Minder werkdruk en meer werkplezier voor jonge artsen: het is noodzaak voor de toekomst van de zorg.

Bron: De Volkskrant. Beeld: iStock